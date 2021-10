Vienna Open: Ο Ζβέρεφ «κατάπιε» τον Αλκαράθ σε 68 λεπτά

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ έκανε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις του κόντρα στον Αλκαραθ, στα ημιτελικά της Βιέννης.

Μέσα σε μόλις 68 λεπτά τελείωσε τον Κάρλος Αλκαράθ, κερδίζοντας με 2-0 σετ (6-3, 6-3) κάνοντας το ιδανικό ματς. Σε όλο το παιχνίδι έχασε μόλις 9 πόντους στο σερβίς του, εκ των οποίων οι τέσσερις στο τελευταίο game!

Clinical performance @AlexZverev will contest his 5th final of the season after getting past Alcaraz 6-3 6-3 in Vienna...#ErsteBankOpen pic.twitter.com/MxTKp0t7Py