Vienna Open: Τα... χρειάστηκε, αλλά πέρασε στους «4» ο Ζβέρεφ

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρασε το εμπόδιο του Αλιασίμ (2-1 σετ) και θα παίξει με Αλκαράθ στα ημιτελικά.

Ο Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ έβαλε δύσκολα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη Βιέννη, ωστόσο ο Γερμανός πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Επικράτησε με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-3) σε δύο ώρες και 5 λεπτά και θα βρει στον δρόμο του τον Κάρλος Αλκαράθ για να περάσει στον τελικό.

The conclusion of a high-quality encounter...@AlexZverev gets the better of Auger-Aliassime 6-4 3-6 6-3 - which included a mammoth 16-minute game in the decider - to book his spot in the last 4 #ErsteBankOpenl pic.twitter.com/vWSlt33tNk