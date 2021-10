Vienna Open: Ο Αλκαράθ πήρε την ματσάρα με τον Μπερετίνι (vids)

O Κάρλος Αλκαράθ χρειάστηκε 2 ώρες και 40 λεπτά για να περάσει στα ημιτελικά της Βιέννης.

Με ματσάρα ξεκίνησαν τα προημιτελικά στο Vienna Open.

O Κάρλος Αλκαράθ και ο Ματέο Μπερετίνι έδωσαν μεγάλη μάχη που κράτησε 2 ώρες και 40 λεπτά, με νικητή τον 18χρονο Ισπανό. Ο Αλκαράθ επικράτησε με 2-1 σετ (6-1, 6-7, 7-6), σε μια αναμέτρηση που ο Μπερετίνι λίγο έλειψε να κάνει μεγάλη ανατροπή.

First ATP 500 SF

Second Top 10 win



Seriously impressive, @alcarazcarlos03. #ErsteBankOpen pic.twitter.com/b1UIC6nWxY