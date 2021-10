Vienna Open: Πρεμιέρα με το δεξί για τον Ζβέρεφ (vid)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 2-0 σετ τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς και θα παίξει στους "16" με τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

Μετά από τον Στέφανο Τσιτσιπά (Νο1) και το Νο2 του ταμπλό προκρίθηκε στους "16" του Vienna Open.

O Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 6-2,7-5 τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς και θα συναντήσει στον 2ο γύρο τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ.

Το Νο4 κόσμου είχε 1/6 σβησμένα μπρέικ πόιντ και 4/4 μπρέικ πόιντ στο παιχνίδι με τον Σέρβο.

Ο Γερμανός είναι στο κάτω μέρος του ταμπλό και μπορεί να παίξει με τον Έλληνα τενίστα μόνο στον τελικό.

