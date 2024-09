O Γιανίκ Σίνερ πήρε τη νίκη στον μεγάλο τελικό του US Open κόντρα στον Τέιλορ Φριτζ με σκορ 6-3, 6-4, 7-5 και κατέκτησε το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του.

Το δύο στα δύο σε τελικούς Grand Slam έκανε ο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος διπλασίασε τους Major τίτλους του, μετά το Australian Open στις αρχές της σεζόν.

Ο Νο.1 του κόσμου πήρε τη νίκη χωρίς να χάσει σετ και με σκορ 6-3, 6-4, 7-5 έγινε ο πρώτος Ιταλός που σηκώνει τον τίτλο στο αμερικανικό Grand Slam.

Η αναμέτρηση άρχισε ιδανικά για τον Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το νωθρό ξεκίνημα του Φριτζ, κάνοντας break με το... καλησπέρα. Ο Ιταλός διπλασίασε τα games του στη συνέχεια (2-0), όμως είδε τον Αμερικανό ν' απαντάει στο break και ν' ανατρέπει το σκορ (3-2).

Βέβαια στο σερί του Τέιλορ Φριτζ, o Γιανίκ Σίνερ βρήκε απάντηση και πολύ γρήγορα ανέκτησε το προβάδισμα του (4-3), με νέο break. Μάλιστα, ο Νο.1 του κόσμου δεν άφησε ξανά τον αντίπαλό του να πάρει game με αποτέλεσμα παίρνει κεφάλι στα σετ με 6-3.

Το δεύτερο σετ δεν έμοιαζε καθόλου με το πρώτο. Οι δύο τενίστες ήταν πολύ σταθεροί πίσω από το σερβίς, χωρίς να δώσουν δικαιώματα απειλής ο ένας στον άλλον.

Ο Σίνερ διατήρησε το προβάδισμά του σε όλο το σετ, μιας και σέρβιρε πρώτος στο σετ, με τον Φριτζ ν' ακολουθεί έως το 10ο game. Εκεί, ο Αμερικανός σέρβιρε για να μείνει στο σετ, ωστόσο ο Σίνερ βρήκε διπλό break point (15-40) το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να κάνει το 2-0 στα σετ (6-4).

And just like that, Jannik Sinner swiftly leads two sets to love! pic.twitter.com/tzSvSJWcnG