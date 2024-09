O Γκιγκόρ Νιτμιτρόφ απέκλεισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο Τέιλορ Φριτζ τον Κάσπερ Ρουντ και έγιναν οι πρώτοι που προκρίθηκαν στα προημιτελικά στο US Open.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και ο Τέιλορ Φριτζ είναι οι πρώτοι που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του US Open.

Ο Ντιμιτρόφ σε ένα μεγάλο ντέρμπι, παρότι έχασε προβάδισμα δύο σετ, στο 5ο ήταν επιβλητικός απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ και με 6-3, 7-6(3),1-6, 3-6, 6-3 πήρε το εισιτήριο πρόκρισης.

Ο σπουδαίος 33χρονος Βούλγαρος αγωνίζεται ανελλιπώς από το 2011 στο US Open και σε αυτά τα χρόνια έχει να επιδείξει την πορεία μέχρι τα ημιτελικά το 2019 και τους δύο προημιτελικούς το 2014 και το 2016. Ο Ντιμιτρόφ στον δρόμο για τα ημιτελικά θα παίξει με τον νικητή της συνάντησης ανάμεσα στον Φράνσις Τιάφο και τον Αλεξέι Ποπίριν.

Serena Williams was on her feet as Grigor Dimitrov reached his first US Open QF since 2019



Grigor lets out a big smile.



No better support than GOAT support. ❤️



pic.twitter.com/sI6jeDusum