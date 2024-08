Ιστορία έγραψαν οι Ντάνιελ Έβανς και Καρέν Χατσάνοφ στο μεταξύ του ματς για τον πρώτο γύρο του US Open, καταφέρνοντας να παίξουν το μεγαλύτερο σε διάρκεια ματς του αμερικανικού Grand Slam.

"I just want to go to bed" 🤣



Dan Evans' reaction to defeating Karen Khachanov in the longest US Open match in history at 5 hours and 35 minutes 🤯 pic.twitter.com/oZyP4DwZx6