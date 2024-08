Μίας σπάνιας ομορφιάς άμυνα έβγαλε η Καρολίνα Μούχοβα στο ματς κόντρα στην Κέιτι Βούλινετς για τον πρώτο γύρο του US Open, με την Τσέχα να παίρνει και τον πόντο στη συνέχεια με δυνατό smash.

Μία εκπληκτική άμυνα πραγματοποίησε η Καρολίνα Μούχοβα στην αναμέτρηση με την Κέιτι Βούλινετς, η οποία στη συνέχεια συνοδεύτηκε και με την κατάκτηση του πόντου πράγμα που εύκολα την κατατάσσει στην κορυφαία της χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η Βούλινετς σέρβιρε στο 6ο game του πρώτου σετ, πιέζοντας με τα χτυπήματά της την Τσέχα. Η μπάλα ανασηκώθηκε με την Αμερικανίδα να πραγματοποιεί smash, το οποίο η Μούχοβα έβγαλε με χτύπημα πίσω από την πλάτη. Η άμυνα της κατέληξε σε μία εξαιρετική λόμπα, με την Τσέχα να ολοκληρώνει την προσπάθειά της με ένα εύκολο smash γνωρίζοντας την αποθέωση από το αμερικανικό κοινό.

KAROLINA MUCHOVA WITH THE SHOT OF THE YEAR!! 🤯 pic.twitter.com/GnSqWWwbxn