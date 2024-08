Στην κατάκτηση του τίτλου στο φιλανθρωπικό event του US Open έφτασαν Στέφανος Τσιτσιπάς και Πάουλα Μπαντόσα, με το ζευγάρι να δίνει ένα ρομαντικό φιλί στη μέση του court μετά τη νίκη του.

Απόλυτοι πρωταγωνιστές ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα στο φιλανθρωπικό event επίδειξης, US Open Mixed Madness, με το ζευγάρι ν' αγωνίζεται σε μικτούς αγώνες και να φτάνει μέχρι την κατάκτηση του τίτλου.

Πρώτα το δίδυμο Tsitsidosa αναμετρήθηκε απέναντι στο αμερικανικό δίδυμο, Μπεν Σέλτον και Κόκο Γκοφ, επικρατώντας με 6-4 και να περάσουν στον τελικό του event. Εκεί, το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με το έτερο αμερικανικό δίδυμο της Αμάντα Ανισίμοβα και του Τέιλορ Φριτζ, νικώντας το με 6-3 για να έρθει η κατάκτηση του τίτλου.

