Η Καρολίνα Μούχοβα χρειάστηκε τρία σετ για να κάμψει την αντίσταση της Γουάνγκ.

Η Καρολίνα Μούχοβα ήταν το πρώτο χρονικά πρόσωπο, που εξασφάλισε θέση στην 8αδα του US Open.

Η Τσέχα που διανύει ένα εξαιρετικό καλοκαίρι, επιβλήθηκε με 2-1 σετ της Κινέζας Γουανγκ (6-3, 5-7, 6-1) και περιμένει στα προημιτελικά, μία εκ των Μπένσιτς και Κιρστέα.

Η Τσέχα στο πρώτο σετ είχε τρία breaks έναντι δύο της αντιπάλου της και στο 5-3 κράτησε το σερβίς της για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο η Κινέζα με 6-5 προβάδισμα χρειάστηκε 6 set points για να ισοφαρίσει, αλλά στο τρίτο η Μούχοβα παραχώρησε μόλις 5 πόντους στο σερβίς της κι έφτασε εύκολα στην κατάκτησή του και την πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα της, σε προημιτελικό του US Open.

Karolina Muchova is out here making moves! pic.twitter.com/UxmON91yOB