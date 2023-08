Οι Αλκαράθ, Σίνερ και Ρούμπλεφ είχαν εύκολο έργο την ώρα που οι… γερόλυκοι εξασφάλιζαν θέση στον δεύτερο γύρο.

Χωρίς εκπλήξεις κύλησε το βραδινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο US Open, με τον Κάρλος Αλκαράθ να παίρνει ξεκούραστα την πρόκριση στον επόμενο γύρο, αφού ο Κέπφερ εγκατέλειψε στα μισά του πρώτου σετ κι ενώ ο Αλκαράθ είχε κερδίσει με 6-3 το πρώτο.

Στον επόμενο γύρο ο Ισπανός θα αντιμετωπίσει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις.

Εύκολη πρόκριση πήρε και ο Γιάνικ Σίνερ επί ενός άλλου Γερμανού, του Χάνφμαν, με 6-3, 6-1, 6-1, ενώ σε straight sets ξεπέρασε και ο Ρούμπλεφ τον Γάλλο Καζό (6-4, 7-6, 6-1).

It took 5 set points, but Jannik Sinner takes the early lead on Yannick Hanfmann in Armstrong. pic.twitter.com/7vqPZoVbUS