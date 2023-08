Την χειρότερη κλήρωση από την πρώτη 8αδα είχε ο Τσιτσιπάς που ξεκινά με Ράονιτς και παίζει προημιτελικό με Τζόκοβιτς

Την χειρότερη δυνατή κλήρωση είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο US Open.

Η κληρωτίδα τον έφερε στον πρώτο γύρο με τον σπουδαίο server, αλλά με πολλά προβλήματα τραυματισμών τα τελευταία χρόνια (και καθοδική πορεία) Μίλος Ράονιτς. Μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι ο Καναδός και ειδικά για πρώτο γύρο.

Αν τον ξεπεράσει θα παίξει είτε με τον Ποπίριν, είτε με παίκτη από τα προκριματικά, ενώ στην φάση των «32» είναι πολύ πιθανό να διασταυρώσει ξανά με τον Αμερικανό Γιούμπανκς.

Στους «16» ακολουθεί είτε ο Φριτζ, είτε ο Μουζέτι και στα προημιτελικά, αν δε γίνει κάτι το συγκλονιστικό, ο Νόβακ Τζόκοβιτς (έχει στην ίδια πλευρά τους Αλιασίμ και Ντζέρε.

Novak Djokovic returns to the US Open with Stefanos Tsitsipas and Felix Auger-Aliassime and Taylor Fritz sharing his quarter. pic.twitter.com/3rdBwHxZIs