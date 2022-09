Ο 23χρονος Κάσπερ Ρουντ κατάφερε να φτάσει μέχρι τέλους στο US Open και να διεκδικήσει το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος σε μεγάλο τουρνουά στην καριέρα του!

Ο Νορβηγός τενίστας στα τέσσερα σετ επικράτησε του Καρέν Χατσάνοφ από τη Ρωσία και εξασφάλισε τη μια θέση για τον μεγάλο τελικό με 6-7(5), 6-2, 5-7, 6-2.

Το παιχνίδι διήρκησε τρεις ώρες και πλέον ο Ρουντ θα κοντραριστεί με τον Κάρλος Αλκαράθ στο παιχνίδι της Κυριακής όπου θα προκύψει ο μεγάλος θριαμβευτής του US Open.

O Ισπανός επιβλήθηκε του εκπληκτικού Φράνσις Τιάφο με το 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3 σε ματς που ξεπέρασε τις 4 ώρες!

Casper Ruud completes the road to the #USOpen final.



See you Sunday, @CasperRuud98. pic.twitter.com/GWd8LbHMuk