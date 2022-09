Η Ίγκα Σβιόντεκ χρειάστηκε δύο ώρες για να κάμψει την αντίσταση της Τζέσικα Πεγκούλα και να τσεκάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η κάτοχος του Roland Garros επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-6) της 28χρονης Αμερικανίδας. Στο πρώτο σετ η Σβιόντεκ ήταν ανώτερη και το πήρε εύκολα με 6-3. Στο δεύτερο όμως τα πράγματα άλλαξαν. Μπορεί η Πολωνή να ξεκίνησε κάνοντας μπρέικ, απάντησε κατευθείαν με το ίδιο νόμισμα. Συνολικά έχει δέκα μπρέικ στο δεύτερο σετ, με την Σβιόντεκ να παίρνει το προβάδισμα και την Πεγκούλα να ισοφαρίζει αντίστοιχες φορές (2-2, 4-4, 5-5, 6-6) στέλνοντας το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Η 21χρονη Πολωνή ήταν η πρώτη που κατάφερε να φτάσει στο +2 (4-2). Η Πεγκούλα έκανε το μπρέικ και μείωσε σε 4-3, η Σβιόντεκ απάντησε διευρύνοντας και πάλι το προβάδισμά της (5-3), με την Αμερικανίδα να βγάζει και πάλι αντίδραση (5-4), αλλά μέχρι εκεί. Έπειτα, η Σβιόντεκ πήρε το... όπλο της κι έκανε το 7-4 κερδίζοντας το ματς και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Εκεί θα βρει την Αρίνα Σαμπαλένκα, απέναντι στην οποία μετράει τρεις σερί νίκες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες που έχουν τεθεί αντίπαλοι. Το φετινό ρεκόρ της Σβιόντεκ στα Grand Slam είναι 19-2 (!!).

IGA SWIATEK IS INTO THE SEMIS pic.twitter.com/0ylzbW3bgT

A wild break point ends with a net cord winner 😱



Iga Swiatek will serve for a spot in the semis. pic.twitter.com/NS57kL8KQQ