Ο Φράνσις Τιάφο νικώντας και τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-0 σετ πέρασε στα ημιτελικά του US Open, με τον 24χρονο Αμερικάνο να συνεχίζει να ζει το δικό του όνειρο στη Νέα Υόρκη.

Ο Φράνσις Τιάφο συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο US Open. Ο 24χρονος Αμερικανός μετά τη νίκη επί του Ναδάλ, νίκησε και τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 7-6(3), 7-6(0), 6-4 και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα εμφανιστεί σε ημιτελικό Grand Slam. Στο δρόμο για τον τελικό στο US Open o Tιάφο θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αλκαράθ ή Σίνερ.

Frances Tiafoe becomes the first Black man to reach a #USOpen semifinal since Arthur Ashe in 1972.



He did it on the court named after Ashe. #BeOpen pic.twitter.com/IEJtqCe2vo