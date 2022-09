Ο Κάρλος Αλκαράθ κατόρθωσε να νικήσει τον Μάριν Τσίλιτς σ' έναν συγκλονιστικό αγώνα που κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες κι έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα προημιτελικά του US Open.

Ο 19χρονος Ισπανός δεν φοβήθηκε τον 33χρονο έμπειρο Κροάτη Μαρίν Τσίλιτς, που είχε κατακτήσει την διοργάνωση το 2014, και μπόρεσε να πάρει τη νίκη με 3-2 σετ (6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3) σ' έναν αγώνα... επιβίωσης, αφού κράτησε τρεις ώρες και 53 λεπτά. Κάπως έτσι ο Αλκαράθ προκρίθηκε για δεύτερη σερί φορά στα προημιτελικά του US Open (ο νεότερος τενίστας που καταφέρνει κάτι τέτοιο) και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του τόσο για την κατάκτηση του τουρνουά όσο και για την κατάληψη του Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ όπου στους τρεις αγώνες που έχουν δώσει μεταξύ τους έχει οριακά το πάνω χέρι με 2-1 νίκες.

Οι δηλώσεις του Κάρλος Αλκαράθ μετά το τέλος του αγώνα:

«Ειλκρινά, δεν ξέρω πως κατάφερα να το κερδίσω. Πίστευα στον εαυτό μου συνέχεια. Βρέθηκα με break κάτω στο 5ο, ο Μάριν έπαιζε απίστευτα αλλά εγώ συνέχισα να πιστεύω στον εαυτό μου. Η ατμόσφαιρα εδώ ήταν εκπληκτική. Χωρίς το κοινό δεν θα μπορούσα να κερδίσω σήμερα. Μου έδωσαν 100% την ενέργειά τους. Ήταν απίστευτο. Μετά τις χαμένες ευκαιρίες στο 4ο σετ, ήταν δύσκολο να επιστρέψω στο 5ο σετ και να μείνω δυνατός πνευματικά. Όμως η ενέργεια του κοινού με οδήγησε στη νίκη».

