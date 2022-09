Ζορίστηκε αλλά προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open η Σβιοτέκ (vid)

Μπορεί να χρειάστηκε τρία σετ για να τα καταφέρει, ωστόσο η Ίγκα Σβιότεκ νίκησε την Γιούλε Νιμάιερ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Σκούρα τα βρήκε η Ίγκα Σβιότεκ απέναντι στη Γιούλε Νιμάιερ, χωρίς ωστόσο, αυτό να της στερήση την παρθενική της συμμετοχή στα προημιτελικά του US Open.

Η έμπειρη τενίστρια μπορεί να είναι την Νο. 108 στην κατάταξη να μπήκε σε θέση... οδηγού στα σετ με 2-6 αλλά στη συνέχεια έκανε την ολική ανατροπή νικώντας με 6-4 και 6-0, παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Έτσι, έγινε η πρώτη Πολωνή τενίστρια που φτάνει στα προημιτελικά του US Open, χωρίς ωστόσο να περνάει απαρατήρητη η εμφάνιση της 20χρονης Γερμανίδας, η οποία για σχεδόν δύο σετ, είχε φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της.

Τελικά, τα 13 λάθη της όταν το ματς άρχισε να γυρνάει υπέρ της Σβιότεκ, ήταν αυτά που καθόρισαν την ανατροπή και την επάνοδο της έμπειρης αθλήτριας.

Επόμενη αντίπαλος της Σβιότεκ, είναι η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία απέκλεισε την Πέτρα Κβίτοβα.

She completes the comeback!@Iga_Swiatek secures her spot in the quarterfinals. pic.twitter.com/xs2WQ0KMpT