Ναδάλ: Νίκησε τον Γκασκέ για 18η φορά

Ο Ράφα Ναδάλ έκανε το 18/18 απέναντι στον Γκασκέ τον οποίο και νίκησε με 6-0, 6-1, 7-5 και συνεχίζει απτόητος στο US Open.

Ο Ράφα Ναδάλ θέλει το 31ο Grand Slam του στη Νέα Υόρκη! Μετά το 2019, ο Ισπανός θρύλος του τένις ψάχνει άλλη μία κατάκτηση στο US Open.

Ο Ναδάλ επικράτησε του Ρισάρ Γκασκέ με 6-0, 6-1, 7-5 και έχει πλέον 18 νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντί του. Ετσι, θα βρεθεί στους «16» του US Open για 12η φορά.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι ο Γκασκέ πήρε το πρώτο του game ύστερα από 70 λεπτά αγώνα! Στο τρίτο σετ χρειάστηκε να... ιδρώσει ο Ισπανός και τελικά πήρε τη νίκη!

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Αμερικανός Φράνσις Τιάφοου, που νίκησε με 7-6(7), 6-4, 6-4 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

