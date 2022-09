Τέσσερα σετ χρειάστηκε ο Ράφα Ναδάλ για να πάρει την πρόκριση από τον αξιόμαχο Αντόνιο Φονίνι.

Το US Open δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς για τον Ράφα Ναδάλ, ο οποίος, μετά τον Ρίνκι Χιτζιγιάμα, δυσκολεύτηκε να περάσει το εμπόδιο και του Αντόνιο Φονίνι.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος Ιταλός και Νο. 60 στην κατάταξη, έβαλε πολύ δύσκολα στον Ισπανό τενίστα, αναγκάζοντάς τον, να πάρει την πρόκριση στα τέσσερα σετ και μετά από 2,5 ώρες αγώνα.

Πιο αναλυτικά, ο Φονίνι πήρε το πρώτο σετ με 6-2, εκπλήσσοντας τον έμπειρο αντίπαλό του, όμως ο αριστερόχειρας τενίστας «ξύπνησε» στα μέσα του δεύτερου σετ και εν τέλει, με 6-4, 6-2 και 6-1, πήρε τη νίκη με 3-1 στα σετ.

Μάλιστα, ο αγώνας είχε και ένα αναπάντεχο γεγονός, καθώς ο Ισπανός τραυματίστηκε στη μύτη ύστερα από την αναπήδηση της ρακέτας στο έδαφος, με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινό ταϊμ-άουτ.

Στην επόμενη φάση, ο Ναδάλ θα συναντήσει τον Γάλλο Ρισάρ Γκασκέ, ο οποίος άφησε εκτός τουρνουά τον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με 4-2 σετ. Πρόκειται για έναν αντίπαλο που έχει συναντήσει συνολικά 17 φορές, έχοντας ισάριθμες νίκες (!), με αποτέλεσμα η παράδοση να γέρνει υπέρ του.

Rafa Nadal returns to action after sustaining a cut on his nose. 👏 pic.twitter.com/m6gOlcqk2K