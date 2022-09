Η Σερένα Γουίλιαμς μετά τη νέα νίκη της στο US Open και την πρόκριση στον 3ο γύρο, αποκάλυψε τον ρόλο που έπαιξε ο Τάιγκερ Γουντς, ώστε να μην τα παρατήσει στη διάρκεια των απογοητευτικών αποτελεσμάτων της.

Η ατμόσφαιρα στο Arthur Ashe Staduim ήταν ξανά ηλεκτρισμένη από ένα πλήθος 30.000 περίπου ανθρώπων για τον αγώνα της Σερένα Γουίλιαμς με την Ανέτ Κονταβέιτ για το 2 γύρο του US Open.

Διάσημα πρόσωπα από διάφορους χώρους είχαν συγκεντρωθεί για να δουν την Σερένα Γουίλιαμς να νικά την Εσθονή παίκτρια (Νο2) με 2-1 και το τελευταίο ταξίδι της στο επαγγελματικό τένις να μοιάζει πλέον σαν παραμύθι.

Πολύ κοντά στο box της 41χρονης Αμερικανίδας βρισκόταν ο Τάιγκερ Γουντς, με τον κορυφαίο γκόλφερ να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί τη νίκη της Σερένα.

I’m fully invested in this match.

I root for what Tiger Woods roots for. pic.twitter.com/NpngIG5MvO