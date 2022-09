Σερένα Ουίλιαμς: Η καριέρα της δεν τελείωσε ακόμη, νίκησε 2-1 την Κονταβέιτ

Η Σερένα Ουίλιαμς, που έχει ανακοινώσει το τέλος της καριέρας της μετά το US Open, νίκησε 2-1 την Ανέτ Κονταβέιτ, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά και εκεί αντιμετωπίσει την Άιλα Τομλιάνοβιτς.

Στον δεύτερο γύρο του US Open προκρίθηκε η Σερένα Ουίλιαμς, η οποία επικράτησε 2-1 (7-6(4), 2-6, 6-2) της Ανέτ Κονταβέιτ.

Εκτός από το... αστραφτερό φόρεμά της, έλαμπε κι η ίδια στον πρώτο αγώνα του τελευταίου τουρνουά της θρυλικής καριέρας της.

Όσο για το αν η ίδια δεν περίμενε να έχει τέτοια εμφάνιση, σε σχετική ερώτηση απάντησε: «Είμαι απλά η Σερένα, ξέρεις». Και μάλλον δεν έχει άδικο η 41χρονη και κάτοχος 23 Grand Slam.

Πλέον, επόμενη αντίπαλος της Ουίλιαμς είναι η Άιλα Τομλιάνοβιτς, που άφησε έξω με 1-6, 6-2, 7-5 την Εβγκένια Ροντίνα.

Ο Τάιγκερ Γουντς πανηγύρισε την επική νίκη της μέσα από το box της:

Η νίκη της έχει κάνει άπαντες να πιστεύουν ότι θα κλείσει τη μυθική καριέρα της με ακόμα έναν Grand Slam τίτλο:

Τα συγκινητικά λόγια της παλαίμαχης τενίστριας Μπίλι Τζιν Κινγκ:

«Είσαι ατρόμητη. Σ' ευχαριστούμε που μοιράστηκες το ταξίδι σου με τον καθένα από εμάς».

“You are fearless. … Thank you for sharing your journey with every single one of us.”@BillieJeanKing showered #SerenaWilliams with love after her first-round win ❤️ pic.twitter.com/K7h47f2jLs