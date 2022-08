H Σιμόνα Χάλεπ αφήνει το US Open από τον 1ο γύρο, με την 20χρονη Ρουμάνα, Ντάρια Σίγκνουρ να έρχεται από τα προκριματικά και να αφήνει εκτός συνέχειας τη Ρουμάνα.

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη στο US Open είχε για θύμα τη Σιμόνα Χάλεπ. H 30χρονη Ρουμάνα είδε μια 20χρονη Ουκρανή, την Ντάρια Σνίγκουρ να τη νικά με 6-2, 0-6, 6-4 και να την αφήνει εκτός τουρνουά.

Η Σνίγκουρ, Νο124, προερχόμενη από τα προκριματικά και στην πρώτη της παρουσία σε Grand Slam, πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της, αποκλείοντας τη Χάλεπ (Νο7), που αγωνίστηκε για 12η φορά στο US Open.

First appearance in a Grand Slam main draw sealed with an upset



Qualifier Daria Snigur takes out No.7 seed Halep.#USOpenpic.twitter.com/4eaHSzpXlA