Η Μαρία Σάκκαρη έβαλε δύσκολα στον εαυτό της αλλά τελικά επικράτησε της Τατιάνα Μαρία με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-0) για να πάρει την πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open.

Οι εφιάλτες του Wimbledon ξύπνησαν για την Μαρία Σάκκαρη, όμως αυτήν τη φορά η απάντησή της ήταν εμφατική. Η Ελληνίδα δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην Τατιάνα Μαρία, αλλά η ποιότητά της έκρινε το 3ο σετ, για να έρθει η πρόκριση στον 2ο γύρο του US Open με 2-1 σετ (6-4, 3-6, 6-0), παίρνοντας μία άτυπη ρεβάνς για την ήττα της στον 3ο γύρο του Λονδρέζικου σλαμ πριν από λίγο καιρό.

Η περσινή ημιφιναλίστ του US Open αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες με τα slice της Γερμανίδας και την αναπήδηση της μπάλας, μέτρησε 39 αβίαστα και είχε πολύ χαμηλά ποσοστά στα περασμένα πρώτα σερβίς (38/74), κάνοντας και 8 διπλά λάθη.

Ωστόσο στο 3ο σετ ανέβασε την απόδοσή της και μπαίνει με το δεξί στο US Open, περιμένοντας στον δεύτερο γύρο μία εκ των Νταϊάν Παρί ή Ζίγιου Γουάνγκ.

A surge to the finish for @mariasakkari ! #USOpen pic.twitter.com/C4Zktir13y

Το υπομονετικό παιχνίδι της Γερμανίδας μπέρδεψε την Σάκκαρη από το ξεκίνημα. Η Ελληνίδα δυσκολεύτηκε να συνηθίσει τις συνθήκες στο κορτ και έχασε τον έλεγχο σε αρκετές μπάλες. Εξ ου και τα 12 αβίαστα σε μόλις έξι games στο ξεκίνημα.

Τα τέσσερα εξ αυτών έγιναν μαζεμένα στο δεύτερο game, όπου η Τατιάνα Μαρία πέτυχε το break για να διατηρήσει το προβάδισμά της ως το 4-1. Ένα game άφησε πίσω τα αβίαστα λάθη η Σάκκαρη και με δύο καθαρούς winner πήρε πίσω το break και συνέχισε να αυξάνει την πίεσή της με το φόρχαντ.

Βρίσκοντας μεγαλύτερη ισορροπία στις επιθέσεις αλλά και το απαραίτητο βάθος, κατάφερε να βάλει περισσότερες επιστροφές στο κορτ και πίεσε το δεύτερο σερβίς της Γερμανίδας. Μετά από ένα game μαραθώνιο εκμεταλλεύτηκε δύο συνεχόμενα διπλά λάθη της αντιπάλου της και προηγήθηκε με 4-5.

Παρόλο που έπαιξε με μόλις 43% (13/30) περασμένα πρώτα σερβίς και έκανε 20 αβίαστα στο σετ, η Σάκκαρη πήρε πέμπτο συνεχόμενο game για να κλείσει το σετ στο 4-6, αφού επέστρεψε από την... κόλαση του τριπλού break point. Η Τατιάνα Μαρία προσπάθησε να κρατήσει χαμηλά την αναπήδηση της μπάλας με το slice για να μη δεχθεί τις επιθέσεις από το φόρχαντ, όμως ένα λάθος της στο φιλέ στο 30-40 αποτέλεσε ουσιαστικά το κύκνειο άσμα για το 1ο σετ.

Down 1-4?



No problem, @mariasakkari storms back to take the first set 6-4 over Tatjana Maria. pic.twitter.com/cS4dmCKCxt