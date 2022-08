Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του US Open δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Νέα Υόρκη.

Δανειζόμενος φράση από τον διάσημο Αμερικάνο συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε την αγάπη του για τη Νέα Υόρκη. Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του στο US Open, ο Τσιτσιπάς με ανάρτηση στο twitter, δήλωσε τον έρωτά του για την μητρόπολη των ΗΠΑ.

«Από τη στιγμή που ζήσεις στη Νέα Υόρκη και την κάνεις σπίτι σου, κανένα άλλο μέρος στον κόσμο δεν είναι αρκετά καλό» έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παίρνοντας τα τελευταία λόγια όσων είχε γράψει για τη Νέα Υόρκη ο βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας, Τζον Στάινμπεκ.

Once you have lived in New York and made it your home, no place else is good enough.



(John Steinbeck)