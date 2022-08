Σάκκαρη: «Στόχος μου είναι να κατακτήσω το US Open»

Η Μαρία Σάκκαρη εξέφρασε την αισιοδοξία της πως μπορεί να γίνει πρωταθλήτρια στο US Open, σε συνέντευξη που παραχώρησε η 27χρονη Ελληνίδα στους διοργανωτές.

Η Μαρία Σάκκαρη στο περσινό US Open είχε φθάσει μέχρι τα ημιτελικά, η 27χρονη Ελληνίδα βρίσκεται πλέον σε αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της με την Τατιάνα Μαρία τη Δευτέρα (29/8) και φιλοδοξεί αυτή τη φορά να φθάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Η κορυφαία Ελληνίδα παίκτρια παραχώρησε συνέντευξη στους διοργανωτές και ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα που είπε, τόνισε πως στόχος της είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

«Προφανώς μπαίνοντας σε ένα τουρνουά, πάντα πιστεύω ότι μπορώ να το κερδίσω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Είμαι το Νο.3 στον κόσμο, για κάποιο λόγο. Πιστεύω πως είμαι μια από τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο και ένα από τα φαβορί. Πρέπει όμως να είμαι συγκεντρωμένη, γιατί τα Grand Slams είναι πολύ μεγάλα τουρνουά, δύο εβδομάδων. Έτσι, αν αρχίσεις να κοιτάς το μέλλον, τότε θα παγιδευτείς σε διαφορετικές σκέψεις. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά του κόσμου», είπε η Σάκκαρη στη συνέντευξη που έδωσε στο tennisnow.com, από το US Open.

Φυσικά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, γνωρίζει πολύ καλά πως δεν θα είναι εύκολη η διαδρομή της έως τον τίτλο, ενώ συμφώνησε με το σχόλιο που έκανε πρόσφατα η Λίντσεϊ Ντάβενπορτ στο Tennis Channel, πως το φετινό US Open θα έχει γύρω στις 25-30 υποψήφιες πρωταθλήτριες.

Maria Sakkari's quarter has Coco Gauff and Simona Halep as potential tough opponents. pic.twitter.com/FGdWuiFXob — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2022

«Έτσι είναι, όπως το είπε. Υπάρχουν πολλές καλές παίκτριες που μπορούν να κερδίσουν αυτό το τουρνουά. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, η Καρολίν Γκαρσία νίκησε στο Σινσινάτι. Πιστεύω πως θα έχουμε μεγάλους αγώνες από τον 1ο ή τον 2ο γύρο και μετά. Θα προσπαθήσω να είμαι εγώ εκείνη που θα σηκώσει το τρόπαιο σε δύο εβδομάδες, αλλά προφανώς θα είναι πολύ δύσκολο».

Όσο για τη μεγαλύτερη πρόκληση στο US Open, ένα τουρνουά στο οποίο έφτασε μέχρι τα ημιτελικά πέρσι, είπε: «Η μεγαλύτερη πρόκληση στο US Open είναι πως μπορεί να παίξεις στις 10 το βράδυ και να πας για ύπνο πολύ αργά. Μετά θα αναγκαστείς να πάρεις ρεπό την επόμενη μέρα. Η ενέργεια όμως είναι μοναδική. Η ατμόσφαιρα στα νυχτερινά ματς είναι ιδιαίτερη. Τα πάντα σ' αυτό το τουρνουά είναι ξεχωριστά. Προσωπικά, τα αγαπημένα μου τουρνουά είναι το Roland Garros και το US Open, δυο τουρνουά στα οποία έχω παίξει πολύ καλά. Μου αρέσει να περνάω χρόνο στη Νέα Υόρκη».

«Η Σερένα Γουίλιαμς κορυφαία στην open era»

Παράλληλα, η Σάκκαρη μίλησε για τη Σερένα Γουίλιαμς, με την οποία προπονήθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

«Είχα παίξει με τη Σερένα στο Σινσινάτι, όταν έγινε στα γήπεδα του US Open λόγω της πανδημίας. Την έχω αντιμετωπίσει και στο US Open. Είχα κερδίσει την πρώτη φορά και είχε κερδίσει τη δεύτερη. Πριν λίγες μέρες προπονηθήκαμε μαζί. Η Serena είναι σπουδαία. Είμαι πολύ χαρούμενη για εκείνη. Όταν έμαθα ότι θα κάναμε ξανά προπόνηση, ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Είναι το τελευταίο της τουρνουά εδώ στη Νέα Υόρκη και ήταν μια ευκαιρία που θα είχα μια φορά στη ζωή μου. Για μένα, η Serena είναι η σπουδαιότερη τενίστρια στην open era. Τη θαυμάζω πολύ για όλα όσα έχει πετύχει».

Τέλος, η Ελληνίδα αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα πορεία της, αλλά και στο πώς αντιδρά στις δύσκολες στιγμές, λέγοντας: «Έχω μια πολύ καλή ζωή. Κάνω αυτό που αγαπώ, έχω μια υπέροχη οικογένεια, μια όμορφη ζωή εκτός γηπέδου, κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενη. Αυτή τη χρονιά είχα κάποιες δύσκολες στιγμές μετά το Indian Wells, αλλά παραμένω χαρούμενη και θέλω να απολαμβάνω την κάθε εβδομάδα. Δεν βλέπω το λόγο να είμαι αρνητική, ούτως ή άλλως κάνω αυτό που αγαπώ».