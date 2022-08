Βατή κλήρωση ως τα προημιτελικά του US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά που έπεσε στην ίδια πλευρά με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Με παίκτη από το ταμπλό των προκριματικών θα αρχίσει την προσπάθειά του για διάκριση στο US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ελληνας τενίστας θα μάθει αύριο μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών, το πρόσωπο που θα αντιμετωπίσει, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης, στον δεύτερο γύρο τον περιμένει ένας εκ των Σονέγκο και Τόμπσον.

Πιθανοί αντίπαλοι στον τρίτο γύρο είναι οι Κρέσι και Νταβίντοβιτς Φόκινα και στους «16» οι Μπερετίνι, Σερουντόλο και Αντι Μάρεϊ.

Αν ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, πιθανότερος αντίπαλος στα προημιτελικά είναι ο Κάσπερ Ρουντ, που στην πλευρά του έχει επίσης τους Βαβρίνκα, Πολ, και Κόρντα, σε ένα πολύ βατό γκρουπ.

No. 4 seed Stefanos Tsitsipas has former SFist Matteo Berrettini in his section with Casper Ruud and Taylor Fritz on the other side. pic.twitter.com/lWDkfEkAPf