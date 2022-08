Η τενίστρια που την απέκλεισε στο Wimbledon, η Τατιάνα Μαρία, θα βρεθεί πρώτη στον δρόμο της Μαρίας Σάκκαρη στο US Open!

Η τελευταία τενίστρια την οποία αντιμετώπισε σε grand slam η Μαρία Σάκκαρη, θα είναι η πρώτη της αντίπαλος στο US Open!

Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο στη Νέα Υόρκη, έφερε την Σάκκαρη αντιμέτωπη με την Τατιάνα Μαρία, την Γερμανίδα που την είχε κερδίσει στον τρίτο γύρο του Wimbledon πριν ένα μήνα περίπου.

Η Σάκκαρη καλείται λοιπόν να πάρει ρεβάνς από την Γερμανίδα, ενώ ο δρόμος μέχρι τα προημιτελικά είναι αρκετά βατός.

Αν περάσει την Μαρία, επόμενο εμπόδιο θα είναι μία εκ των Βανγκ και Παρί, ενώ στον τρίτο γύρο πιθανότερη αντίπαλος είναι η Αλισον Ρίσκε.

Στις «16» λογικά θα πέσει πάνω είτε στην Χαντάντ Μάια, είτε στην Καρολίν Γκαρσία, ενώ στα προημιτελικά η κορυφαία seeded παίκτρια είναι η Σιμόνα Χάλεπ. Αν δεν είναι η Χάλεπ, θα είναι μία εκ των Γκοφ, Κις ή Γκιόργκι.

Maria Sakkari's quarter has Coco Gauff and Simona Halep as potential tough opponents. pic.twitter.com/FGdWuiFXob

Στα ημιτελικά επικρατέστερες αντίπαλες βάσει θέσης, είναι οι Ζαμπέρ και Κονταβέιτ.

No. 4 @paulabadosa 's quarter includes Raducanu, Osaka and Venus Williams. pic.twitter.com/OKSdLdpkCG

Το πάνω ταμπλό είναι πραγματική… φωτιά με Σβιόντεκ, Μπαντόσα, Σαμπαλένκα και Πεγκούλα, καθώς και Πλίσκοβα, Αζαρένκα, Μπένσιτς, Ραντουκάνου (η κάτοχος του τίτλου παίζει με Κορνέ στον πρώτο γύρο) και Ρυμπάκινα.

#USOpen DRAW REVEAL: Iga Swiatek's quarter includes five other Grand Slam champions. pic.twitter.com/OqoC6Yb8NE

Οσον αφορά την Σερένα Γουίλιαμς, στον πρώτο γύρο θα παίξει με την Μαυροβούνια Ντάνκα Κόβινιτς, σε ένα ματς που μπορεί να είναι το τελευταίο της καριέρας της, ενώ αν τα καταφέρει θα παίξει λογικά στον δεύτερο με την Κονταβέιτ.

No. 2 seed Anett Kontaveit's quarter includes Leylah Fernandez, Barbora Krejickova and Ons Jabeur. pic.twitter.com/dJs9W7HZr7

Οι πιθανοί προημιτελικοί

If the top seeds advance in the #USOpen women's singles draw: pic.twitter.com/gIELsyCKNP