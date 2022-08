Την ευκαιρία να προπονηθεί μαζί με την Σερένα Γουίλιαμς, στο κεντρικό court της Νέας Υόρκης, είχε η Μαρία Σάκκαρη, που γνώρισε από κοντά και τον... σκύλο της Αμερικανίδας!

Τι καλύτερος τρόπος να αρχίσεις τις προπονήσεις στη Νέα Υόρκη για την Μαρία Σάκκαρη! Η Ελληνίδα τενίστρια μπήκε στο κεντρικό court να προπονηθεί σήμερα (23/8) το πρωί και για συμπαίκτρια είχε την Σερένα Γουίλιαμς!

Η Αμερικανίδα θρύλος του τένις είχε για παρτενέρ αντί για την αδερφή της, την Σάκκαρη, σε μία πρώτη πρωϊνή προπόνηση.

Morning practice in Ashe for Serena Williams and Maria Sakkari. Bashing the ball up the throat of the court.



Rennae Stubbs on court with Serena and coach Eric Hechtman #USOpen pic.twitter.com/xqMm96Hd4o