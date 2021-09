US Open 1999: Όταν η 17χρονη Σερένα κατακτούσε τίτλο από την 18χρονη Χίνγκις (vid)

Στον τελικό του 1999 "μονομάχησαν" για τον τίτλο οι teenagers Σερένα Ουίλιαμς και Μαρτίνα Χίνγκις.

Το Σάββατο (23:00) θα διεξαχθεί στο US Open ο πρώτος τελικός γυναικών μετά από το 1999 όπου και οι δυο παίκτριες είναι teenagers.

Είναι η 18χρονη από τη Μεγάλη Βρετανία η Έμα Ραντουκάνου και η 19χρονη από τον Καναδά η Λέιλα Φερνάντεζ.

Το 1999 στον μεγάλο τελικό που είχε διεξαχθεί και εκείνος την 11η Σεπτεμβρίου είχαν κοντραριστεί η Σερένα Ουίλιαμς η οποία ήταν 17 και στις 26/9 έκλεινε τα 18 της χρόνια και η Μαρτίνα Χίνγκις η οποία ήταν 18 και στις 30/9 έκλεινε τα 19.

The last time we had an all-teenage women's singles final?@serenawilliams @mhingis in 1999 pic.twitter.com/xKqlowyqcR