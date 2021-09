US Open: Προπονήθηκε στο Arthur Ashe πριν τον ημιτελικό η Σάκκαρη (pic)

Η Μαρία Σάκκαρη και η Έμα Ραντουκάνου προπονήθηκαν στο Arthur Ashe λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό τους στο US Open.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον ημιτελικό του US Open ανάμέσα στην Μαρία Σάκκαρη και την Έμα Ραντουκάνου.

Τόσο η Ελληνίδα όσο και η Αγγλίδα τενίστρια είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την τελευταία τους προπόνηση στο Arthur Ashe στο στάδιο που θα διεξαχθεί ο ημιτελικός.

Θυμίζουμε η Ραντουκάνου έχει 10-0 κερδισμένα σετ στο US Open 2021 ενώ η Σάκκαρη έχει 2 top-10 νίκες στο δρόμο προς τους "4".

A casual practice in Ashe before the biggest match of their lives. pic.twitter.com/3Xx6wEBTLy