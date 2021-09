Σάκκαρη - Αντρεέσκου 2-1: Το match point ενός ιστορικού ματς (pics & vid)

Δείτε τον πόντο που έστειλε την Ελληνίδα τενίστρια στον προημιτελικό του US Open.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία σπουδαία νίκη επί της Μπιάνκα Αντρέεσκου και προκρίθηκε στον προημιτελικό του US Open.

Η Ελληνίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε το τέταρτο match point που είχε στη διάθεσή της και φυσικά πανηγύρισε έξαλλα τον τελευταίο πόντο.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ολοκληρώθηκε στις 2:14 το ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη και γράφτηκε ιστορία αφού ποτέ άλλοτε στην ιστορία του τουρνουά δεν υπήρχε παιχνίδι που να τράβηξε τόσο αργά.

Δείτε το match point.

MARIA SAKKARI IS INTO THE QUARTERFINALS pic.twitter.com/wK8ITD3pPs — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2021

🇬🇷 Maria Sakkari is victorious in a battle for the ages. pic.twitter.com/PcIOp6QRBv September 7, 2021