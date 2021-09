US Open: Ο πρωτάρης Bαν Ντε Ζάντσουλπ απέκλεισε τον Σβάρτσμαν (vids)

Ο 25χρονος Μπότικ Bαν ντε Ζάντσουλπ που είναι στο Νο117 κόσμου συμμετείχε για πρώτη φορά στο US Open και απέκλεισε με 3-2 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν για να βρεθεί στους "8".

Ιστορία συνεχίζει να γράφει στη Νέα Υόρκη ο Μπότικ Bαν ντε Ζάντσουλπ.

Ο 25χρονος Ολλανδός που είναι στο Νο117 κόσμου απέκλεισε με 6-3,6-4, 5-7, 5-7, 6-1 τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν στην πρώτη του παρουσία στο US Open.

Cinderella has come to the ball and his name is Botic van de Zandschulp!



The qualifier upsets No. 11 seed Diego Schwartzman to reach the #USOpen quarterfinals. pic.twitter.com/HDZYEFQlhH