US Open: Η Σβιτολίνα "καθάρισε" την Χάλεπ και επέστρεψε στους "8" (vid)

Για δεύτερη φορά στην καριέρα της η Ελίνα Σβιτολίνα είναι στα προημιτελικά του US Open .

H Ουκρανή που είναι στο Νο5 κόσμου απέκλεισε με 6-3,6-3 την κάτοχο 2 τίτλων Grand Slam Σιμόνα Χάλεπ και θα παίξει με Κέρμπερ ή Φερνάντεζ στους "8".

