US Open: H Ρότζερς απέκλεισε το Νο1 κόσμου Άσλεϊ Μπάρτι (vids)

H Σέλμπι Ρότζερς απέκλεισε με 6-1, 2-6, 7-6 (5) την Άσλεϊ Μπάρτι και θα παίξει με την Έμα Ραντουκάνου στον 4ο γύρο του US Open.

Εκτός US Open και το Νο1 κόσμου η Άσλεϊ Μπάρτι.

what an incredible slice by Barty #USOpen pic.twitter.com/wpOmjvyvpg

Από την άλλη η Καρολίνα Πλίσκοβα επικράτησε με 6-2,6-2 την Τομλζιάνοβιτς και θα παίξει με την Γκράσεβα ή την Παβλιουτσένκοβα.

Εν συνεχεία εάν περάσει θα συναντήσει την Μαρία Σάκκαρη ή την Μπιάνκα Αντρεέσκου.

All smiles for @KaPliskova after an impressive Round 3 performance. pic.twitter.com/yU8e7FZtAZ