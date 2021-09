US Open: Πρόκριση Νο16 για τον Τζόκοβιτς στον 3o γύρο (vids)

O Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-2, 6-3, 6-2 τον Ταλόν Γκρίκσπουρ και θα παίξει με τον Κέι Νισικόρι στον 3ο γύρο του US Open.

To 2o βήμα, από τα 7 που χρειάζονται, για την κατάκτηση του 21ου Grand Slam της καριέρας του που θα είναι παράλληλα και το 4ο μέσα στο 2021 πραγματοοίησε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος που είναι στο Νο1 κόσμου απέκλεισε με 6-2, 6-3, 6-2 τον Ταλόν Γκρίκσπουρ στον 2ο γύρο του US Open και το Σάββατο θα παίξει με τον Κέι Νισικόρι.

Too easy for the world No. 1. @DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/dc8ZIcDml8

Αυτή ήταν η 16η πρόκριση στον 3ο γύρο σε 16 συμμετοχές στο τουρνουά της Νέας Υόρκης και έφτασε στις 77 νίκες.

Ο «Νόλε» είχε 13-5 άσους, 33-20 winners και 20-28 αβίαστα λάθη. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/10 και 1/4.

Stop us if you've heard this before: @keinishikori gets it done in five sets! #USOpen pic.twitter.com/S0HBda05gj