Τσιτσιπάς: Πήρε ξανά toilet break και ο κόσμος τον αποδοκίμασε (pics & vid)

Οπως στο ματς με τον Ζβέρεφ, έτσι και απέναντι στον Μαναρίνο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε toilet break για περίπου 8 λεπτά, με αποτέλεσμα το κοινό να τον αποδοκιμάσει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 6-3, 6-4, 6-7 (4), 6-0 τον Αντριάν Μαναρινό και θα παίξει με τον 18χρονο Κάρλος Αλκαράθ στον 3ο γύρο του US Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως στον αγώνα με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, έτσι και τώρα απέναντι στον Μαναρινό, πήρε διάλειμμα για οκτώ λεπτά και επέστρεψε υπό τις αποδοκιμασίες μερίδας του κοινού που ήταν στο γήπεδο. Ο αντίπαλός του πάντως, προκειμένου να μείνει ζεστός έκανε κάποια σερβίς, τη στιγμή που το κανάλι που μετέδιδε τον αγώνα, έδειχνε παράλληλα τις δηλώσεις τις δηλώσεις του Ζβέρεφ περί του θέματος.

Ο Τσιτσιπάς πάντως στη συνέχεια της αναμέτρησης, πήρε νέο διάλειμμα, πιο μικρό σε διάρκεια, προκαλώντας ξανά τη δυσαρέσκεια του κοινού.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες, ο Τσιτσιπάς στον αγώνα με τον Ζβέρεφ, έμεινε για περίπου 8 λεπτά στα αποδυτήρια. Ο Γερμανός είχε διαμαρτυρηθεί έντονα στον διαιτητή, λέγοντας ότι ο Έλληνας τενίστας το κάνει αυτό συστηματικά, ενώ υπονόησε ότι έκανε χρήση του κινητού του.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο ματς με τον Άντι Μάρεϊ. Τότε, ο Σκωτσέζος τενίστας είχε γίνει έξαλλος και άρχισε να μονολογεί μπροστά στην κάμερα: «Κάνει 20 λεπτά κάθε φορά. Τι κάνει δηλαδή; Και το μπάνιο είναι ακριβώς δίπλα. Τι κάνει; Εγώ ποτέ δεν χρειάστηκα τόσο χρόνο για να πάω στην τουαλέτα. Ποτέ!».

Mannarino hitting some serves while he waits. pic.twitter.com/P6a2K131E0