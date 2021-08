Ο Τσιτσιπάς έκανε έξαλλο τον Μάρεϊ με την αργοπορία του στα αποδυτήρια (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς επισκέφτηκε πριν το 4ο σετ τα αποδυτήρια, έμεινε εκεί για 8' και ο Άντι Μάρεϊ έγινε έξαλλος.

Οι επισκέψεις του Στέφανου Τσιτσιπά στα αποδυτήρια και στην τουαλέτα κατά την διάρκεια των αγώνων του έχουν προκαλέσει αναστάτωση στο Tour.

Μετά από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Cincinnati ήταν η ώρα του Άντι Μάρεϊ να "εκραγεί" στη Νέα Υόρκη και στο US Open.

Ο Έλληνας τενίστας που επικράτησε με 3-2 σετ του Βρετανού μετά από το 3ο σετ και ενώ ήταν πίσω με 2-1 ζήτησε να πάει στα αποδυτήρια όπου έμεινε 8'!

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas' extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0