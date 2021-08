Μάρεϊ - Τσιτσιπάς 2-3: Επέστρεψε για να μείνει στο US Open (vids)

Με ανατροπή και μετά από 4 ώρες και 48' ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 3-2 σετ του φανταστικού Άντι Μάρεϊ στην πρεμιέρα του στο US Open και θα παίξει με τον Αντριάν Μαναρινό στον 2ο γύρο.

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο3 κόσμου απέκλεισε με διπλή ανατροπή με 2-6, 7-6 (7), 3-6, 6-3, 6-4 τον φανταστικό Άντι Μάρεϊ (Νο114) ο οποίος δίδαξε τένις αλλά λύγισε στο φινάλε από τον κατά 11 χρόνια νεότερο του Τσιτσιπά.

Ο Άντι Μάρεϊ πάλεψε αλλά αποκλείστηκε για πρώτη φορά σε 1ο γύρο στο US Open. Αξίζει όμως το χειροκρότημα όλων για το σθένος του, την ψυχή και τα μαθήματα τένις προς τους νεότερους.

Επόμενος ο Μαναρινό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι για 3η φορά στον 2ο γύρο και θα παίξει την Τετάρτη με τον Γάλλο Αντριάν Μαναρινό ο οποίος απέκλεισε με ανατροπή με 3-6, 4-6, 6-4, 6-3,6-3 τον Ερμπέρ!

Ο Έλληνας είχε 15-9 άσους, 5-3 διπλά σφάλματα, 55-38 winners και ο Βρετανός είχε 31-40 αβίαστα και 4/10 έναντι 2/9 μπρέικ πόιντ.

Μάλιστα ο Τσιτσιπάς πέτυχε το 1ο του μπρέικ με την 7η στο 3ο σετ! Ο Στέφανος είχε 79% κερδισμένους πόντους στο 1ο σετ και ο Άντι 74% στο φιλέ.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του επί του Μάρεϊ στην "παρθενική" τους συνάντηση.

Το σπουδαίο ξεκίνημα του Μάρεϊ

Στο 1ο σετ, ο Άντι Μάρεϊ θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ και με την 3η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 2-1. Ο Μάρεϊ σερβίρει με ποσοστό μεγαλύτερο του 80% στο 1ο σερβίς και πάει στο 3-1.

Upset brewing in Ashe?



Με νέο μπρέικ ο πρώην Νο1 κόσμου θα προηγηθεί με 4-1 και με 5-1. O Στέφανος Τσιτσιπάς θα μειώσει σε 5-2 με love service game και θα σβήσει 2 σετ πόιντ αλλά θα χάσει το σετ σε 42' με 6-2.

Ο Βρετανός έχει 69% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο σερβίς και 78% στο 2ο. Οι winners είναι 9-6 και τα αβίαστα 7-11. Ο Τσιτσιπάς κλείνει σετ χωρίς να φτάσει σε μπρέικ πόιντ.

Η ισοφάριση μέσω τάι μπρέικ!

To 2o σετ ανοίγει με love service game του Έλληνα (1-0) και με 2 άσους στο 3ο γκέιμ θα φτάσει στο 2-1. Ο Τσιτσιπάς θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Μάρεϊ θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με νέο love service game πάει στο 3-2 και με τον ίδιο τρόπο ο αντίπαλος του θα ισοφαρίσει σε 3-3. Νέο love για το 4-3 αλλά ο Μάρεϊ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ.

Θα το σβήσει ο Τσιτσιπάς για το 5-4 και πάλι ισοφαρίζει (5-5) ο Βρετανός. Θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ και θα προηγηθεί με 5-3! Θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ (6-4) αλλά θα το σβήσει ο Έλληνας για να έχει εκείνος σετ πόιντ (7-6).

Το σβήνει αλλά με διπλό σφάλμα ο Μάρεϊ δίνει σετ πόιντ στο σερβίς (8-7) του Τσιτσιπά και θα το εκμεταλλευτεί για το 7-6 (7) και το 1-1 στα σετ.

Η κυριαρχία του Άντι

Στο 3ο σετ ο Άντι Μάρεϊ θα ξεκινήσει φανταστικά και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0! Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς του για το 3-0 και ο Τσιτσιπάς θα μειώσει σε love service game σε 3-1.

Ο Μάρεϊ θα σβήσει με άσο το μπρέικ πόιντ του Τσιτσιπά στο 5ο γκέιμ και θα σβήσει και άλλα 2! Θα σβήσει και 4ο στη σειρά πάλι με άσο και θα προηγηθεί με 4-1! Με άσο θα κλείσει το 6ο για να μειώσει σε 4-2 αλλά ο Βρετανός θα πάει στο 5-2.

Μειώνει σε 5-3 αλλά θα χάσει το σετ με 6-3. Ο Τσιτσιπάς δεν έχει πετύχει μπρέικ μετά από 3 σετ!

Μπρέικ, μπρέικ, ισοφάριση!

Μετά από 3 ώρες και 16' και με την 7η προσπάθεια του ο Στέφανος θα φτάσει στο πολυπόθητο μπρέικ και στο 2-0 στο 4ο σετ! Θα υπερασπιστεί το μπρέικ με το σερβίς του με δυσκολία για το 3-0.

Οι επιστροφές του είναι θαυμάσιες και με 2ο μπρέικ στη σειρά θα φτάσει στο 4-0! Με το σερβίς του πάει στο 5-0 και ο Μάρεϊ μειώνει σε 5-1 και φτάνει σε τριπλό μπρέικ πόιντ!

Ο Βρετανός θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ (5-2) και θα σβήσει μπρέικ πόιντ/σετ πόιντ στο 8ο (5-3). Μετά από 3.52' ο Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-3.

Ο επίλογος της μονομαχίας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ του 5ου και θα το εκμεταλλευτεί για να φτάσει στο 1-0 με μπρέικ!

Ο Βρετανός θα έχει μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Έλληνας θα το σβήσει για το 3-1. Με το σερβίς του πάει στο 5-3 και θα κλείσει το παιχνίδι στο 6-4.