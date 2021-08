US Open: Πρεμιέρα με το δεξί Χάλεπ και Μουγκουρούθα (vids)

Η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα και η Σιμόνα Χάλεπ δυσκολεύτηκαν αλλά είναι στον 2ο γύρο του US Open.

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε η Σιμόνα Χάλεπ και η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα.

Η Ρουμάνα απέκλεισε με 6-4, 7-6 (3) την νικήτρια του Rogers Cup Καμίλα Τζόρτζι και θα παίξει με την Κριστίνα Κούτσοβα.

Από την άλλη η Ισπανίδα έβγαλε νοκ άουτ με 7-6 (4), 7-6 (5) την Ντόνα Βέκιτς και θα περιμένει την νικήτρια του αγώνα της Μπέγκου με την Πέτκοβιτς για να μάθει την αντίπαλο της.

