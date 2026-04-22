Ο Παναθηναϊκός πήρε τη πρόκριση στα Playoffs και οι Σορτς, Φαρίντ είχαν τις... δικές του στιγμές στα αποδυτήρια του T-Center.

Οι «πράσινοι» πήραν την πολυπόθητη νίκη απέναντι στη Μονακό και ταυτόχρονα και το εισιτήριο για τα Playoffs της Euroleague!

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος είχε 21 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Άξιος συμπαραστάτης του ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μέτρησε από τη πλευρά του άλλους 13 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/2 βολές και 8 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.

Μάλιστα ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε τα συγχαρητήρια του χαμογελαστού Εργκίν Άταμαν, κάνοντας high five μαζί του. Ενώ νωρίτερα ο Τι Τζέι Σορτς είχε δεχθεί την καθολική αποθέωση από τους συμπαίκτες του, κάνοντας παράλληλα και τα... τελετουργικά του μαζί με Όσμαν και Ναν.