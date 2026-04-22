Παναθηναϊκός: Το τελετουργικό Σορτς-Όσμαν και το high five του γελαστού Άταμαν στον Φαρίντ
Οι «πράσινοι» πήραν την πολυπόθητη νίκη απέναντι στη Μονακό και ταυτόχρονα και το εισιτήριο για τα Playoffs της Euroleague!
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος είχε 21 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής.
Άξιος συμπαραστάτης του ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μέτρησε από τη πλευρά του άλλους 13 πόντους με 6/8 δίποντα, 1/2 βολές και 8 ριμπάουντ σε 20 λεπτά.
Μάλιστα ο Αμερικανός σέντερ δέχθηκε τα συγχαρητήρια του χαμογελαστού Εργκίν Άταμαν, κάνοντας high five μαζί του. Ενώ νωρίτερα ο Τι Τζέι Σορτς είχε δεχθεί την καθολική αποθέωση από τους συμπαίκτες του, κάνοντας παράλληλα και τα... τελετουργικά του μαζί με Όσμαν και Ναν.
