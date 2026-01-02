H Μαρία Σάκκαρη στις δηλώσεις της μετά την νίκη της επί της Οσακά, επιβεβαίωσε εκτός των άλλων τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το 2026 για την Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 στα σετ της Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Team Hellas στo United Cup που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στα court του Περθ της Αυστραλίας.

Η ίδια στις δηλώσεις της μετά το πέρας της αναμέτρησης, δήλωσε αρκέτα χαρούμενη με την απόδοση της, τόνισε πως δούλεψε σκληρά κατα την διάρκεια της Preseason, στέλνοντας έτσι το μήνυμα ότι επέστρεψε για τα καλά.

Ακόμη στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με τον αρραβώνα της με τον γιο του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Κωνσταντίνο, η Μαρία Σάκκαρη δεν αρνήθηκε να απαντήσει.

Αντιθέτως, ευχαρίστησε τον άνθρωπο για την ερώτηση που της έκανε και επιβεβαίωσε μάλιστα τις φήμες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Είμαι πολύ τυχερή κοπέλα, μακάρι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο. Είναι εκπληκτικός, μου δίνει δύναμη και κουράγιο!».