Ο Νόβακ Τζόκοβιτς οδήγησε την ομάδα της Σερβίας στη νίκη επί της Κίνας, στην πρεμιέρα της στο United Cup.

H Σερβία αν και δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κίνα, έφθασε στην τελική επικράτηση με 2-1 νίκες, σε συνάντηση για τον 5ο όμιλο του United Cup στο Περθ.

Ο Τζόκοβιτς ήταν η ηγετική παρουσία για τη Σερβία. Αποχαιρέτησε το 2023 στο μονό νικώντας με άνεση τον Ζιζέν Ζανγκ με 6-3, 6-2. Όμως η Κίνα απάντησε, με την Κινβέν Ζενγκ να επικρατεί επί της Όλγα Ντανίλοβιτς με 6-4, 6-2, στέλνοντας το ζευγάρι στο μεικτό διπλό. Εκεί ο Τζόκοβιτς και η Ντανίλοβιτς νίκησαν το δίδυμο των Ζανγκ και Ζενγκ με 6-4, 1-6, 10-6 σφραγίζοντας την τελική επικράτηση για τη Σερβία.



The perfect way to see out @DjokerNole and Olga Danilovic defeat Zheng/Zhang to claim the tie victory for Team Serbia.#UnitedCup pic.twitter.com/K5gJG1uely — United Cup (@UnitedCupTennis) December 31, 2023

Η βαθμολογία στον όμιλο

1.Κίνα 1-1 (4-2 σετ)

2.Σερβία 1-0 (2-1 σετ)

3.Τσεχία 0-1 (0-3 σετ)

Οι ΗΠΑ την ανατροπή κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία

Στα τρία παιχνίδια κρίθηκε και η αναμέτρηση των ΗΠΑ με τη Μεγάλη Βρετανία για τον Γ' Όμιλο στο Περθ. Η Κέιτι Μπούτλερ νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 5-7, 6-4, 6-4, όμως οι ΗΠΑ πέτυχαν την ανατροπή. Ο Τέιλορ Φριτζ νίκησε τον Κάμερον Νόρι με 7-5(5), 6-4 και μαζί με την Πεγκούλα επικράτησαν και στο διπλό επί των Σκούσκι/Μπούτλερ με 1-6, 7-6(4), 10-7.

Against the ODDS @JPegula and @Taylor_Fritz97 steal the mixed doubles for Team USA after losing the first set 1-6.#UnitedCup pic.twitter.com/c0UwuEpiML — United Cup (@UnitedCupTennis) December 31, 2023

Η βαθμολογία στον όμιλο

1.Μ. Βρετανία 1-1 (3-3 σετ)

2.ΗΠΑ 1-0 (2-1 σετ)

3.Αυστραλία 0-1 (1-2 σετ)