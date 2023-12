Ο Καναδάς νίκησε τη Χιλή με 2-1 στο ζευγάρι που άνοιξε τους αγώνες στον Β' Όμιλο του United Cup στο Σίδνεϊ, όπου μετέχει και η Ελλάδα .

Ο Καναδάς άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο United Cup, επικρατώντας της Χιλής με 2-1 στο ζευγάρι που άνοιξε τον Β' Όμιλο της διοργάνωσης στο Σίδνεϊ, όπου μετέχει και η Ελλάδα.

Αν και ο Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ δεν αγωνίστηκε η ομάδα του Καναδά έφθασε στην τελική επικράτηση, κάνοντας και το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

First cab off the rank @leylahfernandez secures Team Canada's maiden #UnitedCup win 🇨🇦 pic.twitter.com/F5Ogxt6EpL