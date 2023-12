Η Πολωνία με τα μεγάλα της αστέρια, την Ίγκα Σβιόντεκ και τον Χούμπερτ Χουρκάτζ νίκησε τη Βραζιλία με 3-0 στην πρεμιέρα της στο United Cup.

Η Πολωνία άρχισε με νίκη επί της Βραζιλίας στο United Cup, καθώς στο πλαίσιο του Α' Ομίλου στο Περθ έχοντας στη σύνθεσή της την Ίγκα Σβιόντεκ και τον Χούμπερτ Χουρκάτζ επικράτησε με 3-0.

Η Ίγκα Σβιόντεκ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια, επικρατώντας με 6-2, 6-2.

Αντίθετα, ο Χούμπερτ Χουρκάτζ χρειάστηκε να πετύχει την ανατροπή για να επικρατήσει επί του Τιάγκο Σέιμπουθ με 6-7(4), 6-2, 6-3. Οι Σβιόντεκ και Χουρκάτζ έπαιξαν και στο διπλό για την Πολωνία, φθάνοντας με άνεση στην 3η νίκη, επί των Χαντάντ Μάια / Μέλο με 6-4, 6-3.

Η ομάδα της Κίνας ξεπέρασε την Τσεχία με 3-0 νίκες για τον 5ο όμιλο στο Περθ. Ο Ζανγκ νίκησε τον Λεχέτσκα με 5-7, 6-3, 6-4, η Ζενγκ τη Βοντρούσοβα με 6-1, 2-6, 6-1 και στο διπλό οι Ζανγκ/Ζενγκ ολοκλήρωσαν τη δουλειά επικρατώντας των Βοντρούσοβα/Λεχέτσκα με 6-1, 6-2.

Zheng has got it all going on



A sublime drop shot from Qinwen Zheng on her way to claiming the opening set over Vondrousova!#UnitedCup pic.twitter.com/FlEXeYly6e