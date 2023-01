Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ιταλία στις διήμερες μονομαχίες στα ημιτελικά του United Cup, με τη Μαρία Σάκκαρη να κάνει την αρχή με αντίπαλο την Μαρτίνα Τρεβιζάν, αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών στο Περθ.

Το United Cup μπαίνει στην τελική του φάση και βρίσκει την Ελλάδα να συνεχίζει το ταξίδι της στην Αυστραλία. Η δράση πλέον μεταφέρεται στην «Ken Rosewall Arena» του Σίδνεϊ, με τα παιχνίδια των ημιτελικών, που θα εξελιχθούν αυτό το διήμερο.

Η Ελλάδα κόντρα στην Ιταλία και η Πολωνία με αντίπαλο τις ΗΠΑ την Παρασκευή (6/1) και το Σάββατο (7/1) θα μονομαχήσουν για να φθάσουν στις τρεις απαιτούμενες νίκες που θα εξασφαλίσουν την παρουσία στον τελικό της Κυριακής (8/1).

Στο Περθ η Ελλάδα νίκησε τη Βουλγαρία, το Βέλγιο και στον τελικό την Κροατία και πέρασε πανηγυρικά στα ημιτελικά. Η Ιταλία αγωνιζόμενη στο Μπρισμπέιν, αρχικά νίκησε τις Βραζιλία και Νορβηγία, όμως στον τελικό ηττήθηκε από την Πολωνία με 3-2.

Όμως είχε την καλύτερη επίδοση από τις τρεις χαμένες της Τετάρτης (4/1) και κερδίζοντας στα σημεία την Κροατία και τη Μεγάλη Βρετανία, πήρε αυτή το πολυπόθητο 4ο εισιτήριο της ημιτελικής φάσης.

Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και στις τάξεις της εθνικής ομάδας ποντάρουν πολλά στη Μαρία Σάκκαρη, που θα αγωνιστεί πρώτη από ελληνικής πλευράς στη σειρά αγώνων με την Ιταλία.

Θα αντιμετωπίσει την Μαρτίνα Τρεβιζάν στις 10:00 ώρα Ελλάδας (19:00 τοπική), ενώ το πρόγραμμα της Παρασκευής (7/1) θα κλείσει με τον αγώνα του Μιχάλη Περβολαράκη με τον Λορέντζο Μουζέτι (12:00).

Η Σάκκαρη δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά και στο απλό και στο μεικτό διπλό αποτελούν τα μεγάλα όπλα για την εθνική ομάδα στη διοργάνωση.

Στο μονό η Σάκκαρη, Νο.6 στην παγκόσμια κατάταξη, έδωσε τρεις αγώνες στο Περθ, στο πλαίσιο του Α' ομίλου νίκησε τη Βουλγάρα, Βικτόρια Τόμοβα (6-3, 6-2), τη Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς (6-1, 7-5) και στα παιχνίδια με την Κροατία που έφερε την πρόκριση στα ημιτελικά, η Σάκκαρη επιβλήθηκε της Πέτρα Μάρτιτς με 6-3, 6-3.

Με την 29χρονη Μαρτίνα Τρεβιζάν (Νο.27) η Σάκκαρη έχει παίξει μόλις μια φορά στο tour, με την Ιταλίδα να επικρατεί στη φάση των «32» του Ρολάν Γκαρός το 2020 με 1-6, 7-6(6), 6-3.

Αμέσως μετά οι Ιταλοί έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Λορέντζο Μουζέτι (Νο.23) θα παίξει με τον Μιχάλη Περβολαράκη (Νο.506) και είναι αλήθεια πως η Ιταλία βασίζεται στους άνδρες, έχοντας και τον Ματέο Μπερετίνι.

Ο Περβολαράκης που αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού στο Περθ αγωνίστηκε μόνο στο tie με τη Βουλγαρία (ήττα από τον Ντίμιταρ Κουζμάνοφ με 6-1, 6-1 και μετά αντικαστάθηκε από τον 18χρονο Στέφανο Σακελλαρίδη.

Η σειρά θα συνεχιστεί το Σάββατο (7/1) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αγωνίζεται με τον Ματέο Μπερετίνι (08:00, ώρα Ελλάδας). Η μεταξύ τους προϊστορία είναι υπέρ του Τσιτσιπά με δύο νίκες και οι δύο στο Αυστραλιανού Όπεν, το 2019 για τον 1ο γύρο και στη φάση των «16» το 2021.

Σειρά θα πάρει η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο.158) αντιμετωπίζοντας την Λούτσα Μπροντζέτι (Νο.54). Στη μοναδική τους μέχρι τώρα συνάντηση η Παπαμιχαήλ είχε νικήσει πριν από πέντε χρόνια σε αγώνα τουρνουά της ITF.

