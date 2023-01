Η Ελλάδα πέρασε πανηγυρικά πέρασε στον τελικό του Περθ στο United Cup, αλλά η ιστορία του Στέφανου Σακελλαρίδη ήταν το «κερασάκι» στη τούρτα στο σημερινό πρόγραμμα.

Η Ελλάδα πέρασε πανηγυρικά πέρασε στον τελικό του Περθ στο United Cup, αλλά η ιστορία του Στέφανου Σακελλαρίδη ήταν το «κερασάκι» στη τούρτα στο σημερινό πρόγραμμα.

Με την πρόκριση να έχει κριθεί από την Μαρία Σάκκαρη, η ελληνική ομάδα αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στον Στέφανο Σακελλαρίδη να παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του, σε αγώνα του ATP Tour.

Ο 18χρονος, Νο803 στον κόσμο, θα είχε έναν αντίπαλο που είναι σχεδόν 700 θέσεις ψηλότερα, τον Ζιζού Μπεργκς, Νο129. Και όχι μόνο άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά, αλλά θα έχει να λέει πως πέτυχε μία ιστορική νίκη.

Νίκη που ήρθε μάλιστα με ανατροπή για τον Σακελλαρίδη ο οποίος αποθεώθηκε από την Ελληνική ομάδα, καθώς έπαιξε χωρίς τρακ και ξεκίνησε νικηφόρα την καριέρα του στο Tour. Η αγκαλιά των συμπαικτών του και τα δάκρυά του στο τέλος του αγώνα, ήταν η κορυφαία στιγμή του διημέρου.

This. Is. #UnitedCup



Look what it means to Stefanos Sakellaridis and the fam that is Team Greece! pic.twitter.com/6UCZXIEmKh