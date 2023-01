United Cup: Το πανόραμα της 5ης ημέρας

Η Ιγκα Σβιόντεκ συνέχισε τις νίκες, οι ΗΠΑ έκλεισαν θέση στα νοκ άουτ και Ιταλία είναι μία νίκη μακριά από την πρόκριση.

Αύριο θα ξεκαθαρίσουν τα δύο από τα τρία ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης του United Cup.

Ηδη ο τελικός του Σίδνεϋ έχει γίνει γνωστός, καθώς η Βρετανία θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ με «έπαθλο» την πρόκριση στα ημιτελικά.

Στους ομίλους του Περθ, η Ελλάδα είναι μία νίκη μακριά από την πρόκριση μετά το 1-1 της πρώτης ημέρας με το Βέλγιο, ενώ ανοιχτό παραμένει το αν θα παίξει με την Γαλλία ή την Κροατία.

Η Κροατία πήρε προβάδισμα με 2-0 καθώς στο πρώτο παιχνίδι η Βέκιτς κέρδισε 2-0 την Κορνέ και ο Τσόριτς τον Ρίντερνεκ με 7-6, 7-6.

Στο Μπρισμπέιν, η Πολωνία και η Ελβετία είναι στο 1-1. Η Σβιόντεκ παρά την πίεση που της άσκησε η Μπένσιτς, κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 7-6), ωστόσο οι Ελβετοί ισοφάρισαν με τη νίκη του Χάσλερ και η πρόκριση θα κριθεί αύριο, ενδεχομένως στο τελευταίο ματς που θα είναι το μικτό.

