O Ντε Μινόρ υπέταξε τον Ναδάλ στο Σίδνεϊ

Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για τον Ραφαέλ Ναδάλ που έχασε με 2-1 σετ από τον Αλεξ Ντε Μινόρ.

Σε ένα αδιάφορο ματς (σε επίπεδο εθνικών ομάδων) ο Ραφαέλ Ναδάλ γνώρισε την δεύτερη ήττα του σε ισάριθμα παιχνίδια.

Αυτή τη φορά ο Αλεξ Ντε Μινόρ ήταν αυτός που τον κέρδισε και μάλιστα με ανατροπή. Ο Ναδάλ ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς, κερδίζοντας με 6-3 το πρώτο σετ, κατέρρευσε στο δεύτερο χάνοντάς του 6-1.

Στο τρίτο οι δύο αντίπαλοι ήταν στο 5-5, με τον Ντε Μινόρ να σπάει το σερβίς του Ισπανού θρύλου και να ολοκληρώνει την ανατροπή κερδίζοντας με 7-5 το σετ και το ματς.

Demon does it



The moment @alexdeminaur recorded his first ever win over Rafael Nadal. #UnitedCup pic.twitter.com/mzaNDvDLdq