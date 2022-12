Τα πέντε από τα πέντε ζευγάρια βρίσκονται στο 2-0, μετά την πρώτη ημέρα του United Cup στην Αυστραλία, όλα τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης ημέρας στη διοργάνωση.

Mόνο ένα από τα έξι ζευγάρια που αναμετρήθηκαν στην πρεμιέρα του United Cup, έληξε ισόπαλο και άφησε τελείως ανοιχτούς τους λογαριασμούς για τη 2η ημέρα.

Είναι αυτό ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βραζιλία, που βρήκε τις δύο χώρες να πετυχαίνουν από μία νίκη. Αρχικά η Χαντάντ Μάια νίλησε την Τρεβιζάν με 6-0, 6-2, για να ισοφαρίσει τη σειρά ο Μουζέτι μετά το 6-3, 6-4 επί του Μελιγκένι Άλβε

Τα άλλα πέντε ζευγάρια βρίσκονται στο 2-0, ανάμεσά τους η Ελλάδα επί της Βουλγαρίας, μετά τις νίκες των Παπαμιχαήλ και Τσιτσιπά. Η σειρά ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία συνεχίζεται την Παρασκευή (30/12), με τη Μαρία Σάκκαρη να έχει την ευκαιρία στις 04:00 το πρωί να «κλειδώσει» την τελική νίκη.



Αποτελέσματα-Πρόγραμμα (2ης αγωνιστικής)

Α’ Όμιλος (Περθ)

Ελλάδα - Βουλγαρία 2-0

Παπαμιχαήλ - Σινίκοβα 2-1 (3-6, 6-4, 6-1)

Στ. Τσιτσιπάς - Ντιμιτρόφ 2-1 (4-6, 6-1, 7-6)

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

04:00 Μαρία Σάκκαρη – Βικτόρια Τόμοβα

06:00 Μιχάλης Περβολαράκης – Ντίμιταρ Κουζμάνοφ

08:00 Σάκκκαρη/Τσιτσιπάς-Τόμοβα/Ντιμιτρόφ



B' Όμιλος (Μπρισμπέιν)

Ελβετία - Καζακστάν 2-0

Μπένσιτς - Πουντίτσεβα 2-0 (7-6, 6-3)

Χάσλερ - Σκάτοφ 2-1 (4-6, 6-3, 6-3)

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου

Βαβρίνκα - Μπούμπλικ

Τάιχμαν - Κουλαμπάγιεβα

Μπέντσιτς/Βαβρίνκα-Πουτίντσεβα/Μπούμπλικ

