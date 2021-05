«Διπρόσωπη» Σάκκαρη, αποκλείστηκε από την Γκάουφ (2-1 σετ)

Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα εμφάνισε η Μαρία Σάκκαρη στο παιχνίδι της κόντρα στην Κόκο Γκάουφ και αποκλείστηκε δίκαια στον δεύτερο γύρο του Italian Open στην Μαδρίτη.

Με έξι διπλά λάθη στο σερβίς (είχε και 4 άσους) και 54% στο πρώτο σερβίς, η Ελληνίδα τενίστρια τα βρήκε σκούρα απέναντι στην νεαρή αντίπαλό της, που με εξαίρεση το δεύτερο σετ, έκανε ελάχιστα λάθη στην αναμέτρηση και έφτασε εύκολα στη νίκη.

Στο πρώτο και το τρίτο σετ έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο και παρά την τρομερή αλλαγή της στο δεύτερο σετ, δεν μπόρεσε να απειλήσει την 17χρονη αντίπαλό της στο τέλος. Ηττήθηκε με 2-1 σετ (1-6, 6-1, 1-6), στην πρώτη της ήττα σε τρεις αναμετρήσεις απέναντι στην Γκάουφ και την δεύτερη σε 11 ματς κόντρα σε Αμερικανίδες τενίστριες.

Το πράγμα... στράβωσε νωρίς στο πρώτο σετ, όπου στο 3-1 η Σάκκαρη διαμαρτυρήθηκε για έναν πόντο, τον οποίο η διαιτητής έδωσε στην Αμερικανίδα, αφού κατέβηκε να δει το σημάδι. Σε εκείνο το σημείο έγινε το 4-1, με την Σάκκαρη να εκνευρίζεται και να χτυπά με μανία την ρακέτα της στο έδαφος. Σε εκείνο το σημείο έχασε πλήρως την επαφή της με το ματς, με την Γκάουφ που έχασε το πρώτο γκέιμ, να κερδίζει τα επόμενα έξι και να παίρνει άνετα το σετ.

Το δεύτερο κρίθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά με αντίθετη νικήτρια. Η Γκάουφ πήρε το πρώτο γκέιμ, αλλά η Σάκκαρη, αφού ηρέμησε, έκανε το παιχνίδι της και με έντονη πίεση στην αντίπαλό της, έκανε τρία μπρέικ στη σειρά, για να πάρει το σετ με το ίδιο σκορ με το οποίο έχασε το πρώτο (6-1).

Εκεί όμως που έδειχνε πως έχει το μομέντουμ και είναι σε θέση να κάνει την ανατροπή (όπως έχει κάνει σε πολλά φετινά παιχνίδια), η εικόνα της άλλαξε άρδην. Τα λάθη άρχισαν ξανά το ένα μετά το άλλο, η Γκάουφ απαντούσε στο σφυροκόπημά της με τρομερές άμυνες και είχε και την βοήθεια του φιλέ σε δύο φάσεις, φτάνοντας το σκορ στο 5-0. Η Μαρία κατάφερε να μειώσει σε 5-1, αλλά τα πάντα είχαν ήδη κριθεί... Η νεαρή Αμερικανίδα πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, με την Μαρία να θέλει σίγουρα να ξεχάσει στην σημερινή της εμφάνιση...

Who ordered the breadsticks?

@CocoGauff wins another rollercoaster contest to knock out Sakkari, 6-1, 1-6, 6-1!#IBI21 pic.twitter.com/a6sZJmMSVY

— wta (@WTA) May 12, 2021